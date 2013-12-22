Верстка и натяжка в shop-script версия 306

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки192 просмотра

Валидная кроссбраузерная верстка страниц главная, карточка товара. интеграция в движок шоп скрипт версия прошлого года. обязательное требование соответствие макету. одинаковое отображение во всех браузерах.

магазин установлен на тестовый домен для работы http://rumarket24.ru/

сохранения функционала. Дизайн не сложный

Дизайн главной и страницы категории

http://perm59.net.ru/drive/?file=669073c326ad068e8a2ee0e599d71fe61

Карточка товара

http://perm59.net.ru/drive/?file=ef3057c8503c2091974216477f99232df

Не врать и трезво оценивать свои возможности

Работать четко по тз и по сбр

после сдачи проекта могу дать еще работу

11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
Отличный верстальщик! На всех браузерах работает!
Всем рекомендую. Оплата прошла успешно.

Заявки фрилансеров

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад