Есть интернет магазин на Битриксе http://aleanza-shop.com Необходимо сделать главное меню. ТЗ в файле. Предлагайте стоимость и сроки.
Верстка и натяжка в shop-script версия 306
Валидная кроссбраузерная верстка страниц главная, карточка товара. интеграция в движок шоп скрипт версия прошлого года. обязательное требование соответствие макету. одинаковое отображение во всех браузерах.
магазин установлен на тестовый домен для работы http://rumarket24.ru/
сохранения функционала. Дизайн не сложный
Дизайн главной и страницы категории
http://perm59.net.ru/drive/?file=669073c326ad068e8a2ee0e599d71fe61
Карточка товара
http://perm59.net.ru/drive/?file=ef3057c8503c2091974216477f99232df
Не врать и трезво оценивать свои возможности
Работать четко по тз и по сбр
после сдачи проекта могу дать еще работу
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