Парсер новостного сайта

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Закрыт1 заявка115 просмотров

Перенос Контента копированием (один в один) на Сайт-получатель 1С Битрикс с изменением старых гиперссылок на новые ссылки и медиаконтента производится для всех разделов, подразделов и их содержимого Сайта-источника.

Весь необходимый Контент для переноса доступен в открытом виде на Сайте-источнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу.

11 лет назад
Fridrih_Erkh
Никита 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров