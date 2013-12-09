Доработка wordpress темы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки212 просмотров

Ищу опытного программиста, который сможет добавить дополнительные функции в wordpress тему моего сайта. Всего 7 пунктов. Файл с полным ТЗ прикреплен.

Срок 3 дня.

WordPress
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров