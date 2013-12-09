Поправить парсер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Здравствуйте,в приложении принт скрин,парсеры перестали грабить каждодевную информацию,необходимо поправить сегодня ,жду предложений

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров