Подключить и настроить jqplot

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Завершен1 заявка150 просмотров

Добрый день. Надо подключить и настроить jqplot ( Библиотека jquery)

jqplot.com - оф. сайт.

Надо подключить на обычную html страничку данный скрипт. Саму страничку я дам.

Принцип работы:

Слева мы должны в ввести какие-то данные, справа с помощью чек-бокса или радиобаттон (по желанию) сделать выбор одного из видов графика (надо графика 3-5 вставить). Снизу отображение готового графика с входными данными.

Графики на ваш выбор. Но желательно, что бы они существенно отличались по внешнему виду. Входные параметры будут числа.

В принципе ничего сложного учитывая то, что готовые графики уже есть на оф. сайте. Работы на 1-2 часа.

HTMLjQuery
11 лет назад
Eluvatar
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
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loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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