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Подключить и настроить jqplot
Добрый день. Надо подключить и настроить jqplot ( Библиотека jquery)
jqplot.com - оф. сайт.
Надо подключить на обычную html страничку данный скрипт. Саму страничку я дам.
Принцип работы:
Слева мы должны в ввести какие-то данные, справа с помощью чек-бокса или радиобаттон (по желанию) сделать выбор одного из видов графика (надо графика 3-5 вставить). Снизу отображение готового графика с входными данными.
Графики на ваш выбор. Но желательно, что бы они существенно отличались по внешнему виду. Входные параметры будут числа.
В принципе ничего сложного учитывая то, что готовые графики уже есть на оф. сайте. Работы на 1-2 часа.
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