Добрый день. Надо подключить и настроить jqplot ( Библиотека jquery)

jqplot.com - оф. сайт.

Надо подключить на обычную html страничку данный скрипт. Саму страничку я дам.

Принцип работы:

Слева мы должны в ввести какие-то данные, справа с помощью чек-бокса или радиобаттон (по желанию) сделать выбор одного из видов графика (надо графика 3-5 вставить). Снизу отображение готового графика с входными данными.

Графики на ваш выбор. Но желательно, что бы они существенно отличались по внешнему виду. Входные параметры будут числа.

В принципе ничего сложного учитывая то, что готовые графики уже есть на оф. сайте. Работы на 1-2 часа.