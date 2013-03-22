Дизайн и верстка сайтов. Дизайн баннеров и рекламы
5 лет в фотошопе дали мне определенные навыки для рисования хороших дизайнов для сайта.
Люблю читать все, что связанно с веб-графикой и внимательно слежу за тенденциями в этом направлении.
Веду свой блог о фотографии и дизайне: http://tarasen.ru
Примеры Flash баннеров: http://tarasen.ru/ban.html
Знаю: Photoshop, Flash, Html, Css.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Legacy Media264 просмотра
- Золото WOT263 просмотра
- DPS310 просмотров
- Dan Last301 просмотр
- Свадебный Лендинг304 просмотра
- Red Button433 просмотра
- MOI286 просмотров
- CASLON341 просмотр
- Http://fun-dressage.ru/198 просмотров
- Без названия315 просмотров
- Бизнес Молодость394 просмотра
- Баннер для теннисной школы233 просмотра
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Супер!!! Нет слов... Он классный дизайнер... Он 5% процентов тех Кто что-то умеет.
Ответный отзыв
Все хорошо
$100
10 баллов
10 лет назад
Великолепная работа, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все хорошо.
$100
10 баллов
11 лет назад
Сергей сделал симпатичный дизайн, достаточно быстро.
Ответный отзыв
Все хорошо, нормальное ТЗ и правок по минимуму. Рекомендую)
$20
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую, как хорошего специалиста. С нашей задачей справился полностью и в установленный срок, за что его и благодарю. С радостью обращусь еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата своевременная, буду рад к сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую.
$35
10 баллов
11 лет назад
Доволен работой и сотрудничеством в целом! Учел все правки, всё быстренько, оперативно. Всем советую
Ответный отзыв
Все отлично. Хорошее и грамотное ТЗ, каждая правка шла вместе со скриншотом, что упрощало работу. Оплата своевременная. Советую всем.
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $100
от 3 дней
#294
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
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