Eluvatar

Сергей Eluvatar

 
30 летБеларусь/Речица
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн и верстка сайтов. Дизайн баннеров и рекламы

5 лет в фотошопе дали мне определенные навыки для рисования хороших дизайнов для сайта.

Люблю читать все, что связанно с веб-графикой и внимательно слежу за тенденциями в этом направлении.

Веду свой блог о фотографии и дизайне: http://tarasen.ru

Примеры Flash баннеров: http://tarasen.ru/ban.html

Знаю: Photoshop, Flash, Html, Css.

Верстка сайтаHTMLCSSFlashPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
chlab
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
3D коробка
Супер!!! Нет слов... Он классный дизайнер... Он 5% процентов тех Кто что-то умеет.
Все хорошо
Ответный отзыв
nzharikov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн веб-студии - главная страница
Великолепная работа, рекомендую к сотрудничеству!
Все хорошо.
Ответный отзыв
igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработать дизайн сайта и сверстать в css 1 стр.
Сергей сделал симпатичный дизайн, достаточно быстро.
Все хорошо, нормальное ТЗ и правок по минимуму. Рекомендую)
Ответный отзыв
ninurta
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Закончить дизайн сайта. Срочно
Рекомендую, как хорошего специалиста. С нашей задачей справился полностью и в установленный срок, за что его и благодарю. С радостью обращусь еще.
Хороший заказчик. Оплата своевременная, буду рад к сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)
$35
10 баллов
11 лет назад
Дизайн Landing Page
Доволен работой и сотрудничеством в целом! Учел все правки, всё быстренько, оперативно. Всем советую
Все отлично. Хорошее и грамотное ТЗ, каждая правка шла вместе со скриншотом, что упрощало работу. Оплата своевременная. Советую всем.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $100
от 3 дней
#294
Баннеры
1 отзыв
от $15
от 1 дня
#313