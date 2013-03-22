Дизайн и верстка сайтов. Дизайн баннеров и рекламы

5 лет в фотошопе дали мне определенные навыки для рисования хороших дизайнов для сайта.

Люблю читать все, что связанно с веб-графикой и внимательно слежу за тенденциями в этом направлении.

Веду свой блог о фотографии и дизайне: http://tarasen.ru

Примеры Flash баннеров: http://tarasen.ru/ban.html

Знаю: Photoshop, Flash, Html, Css.