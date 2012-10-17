Здравствуйте! Нам нужен дизайнер для работы: Нужно будет создать "кучу" картинок с цытатами и картинками. Предположительно: 200 ( - 50 +). В основном цытаты нужно офрмлять. ВНИМАНИЕ!!! Нужен человек у которого есть Креативное мышление и чувство прекрасно. Те кто ...