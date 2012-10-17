chlab

Виталий chlab

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Мы помогаем банкам использовать SMM!

  • Картинки

    $50

    Здравствуйте! Нам нужен дизайнер для работы: Нужно будет создать "кучу" картинок с цытатами и картинками. Предположительно: 200 ( - 50 +). В основном цытаты нужно офрмлять. ВНИМАНИЕ!!! Нужен человек у которого есть Креативное мышление и чувство прекрасно. Те кто ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн.

    $50

    Здравствуйте! Нужно нарисовать простой логотип Компании + Сделать несколько картинок. Работаете с нашим Дизайнером, Он вам даст примеры и скажет что нужно. Связь по Skype. Т.е. 1. - Логотип. 2. - Картинку для паблика. Примеры у меня есть. Лого - Это ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Коректировка HTML

    $15

    Здравствуйте! Есть 1 страница. На страницу вставить 12 кодов для форм подписки , изображения (нужно размер подкоректировать).

    HTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D коробка

    $50

    Здравствуйте! Нужна 3D коробка для инфопродукта.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Русско-английский перевод и исправления

    Здравствуйте, Фрилансер. Я предлагаю проект: Перевод и исправления Суть проекта: Текст ( Украинский или Русский ) Есть 2 варианта. 1. Исправить ошибки в тексте. 2. Перевести текст на английский язык. Перевести 100% правильно По правилам написания Английского языка. + Перевести (желательно) к ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод текста с английского на русский

    Здравствуйте, Фрилансер! Я хочу предложить вам работу - перевести текст (С Английского языка на Русский язык). Одна страница: http://www.premiumpixels.com/licensing/ . Пожалуйста, оставляйте свои заявки. Детали в ЛС. С уважением, Виталий.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Eluvatar
Сергей 
30 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
3D коробка
Все хорошо
Супер!!! Нет слов... Он классный дизайнер... Он 5% процентов тех Кто что-то умеет.
Ответный отзыв
EternalLight
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн + верстка. Одна страница.
Отличный заказчик, оплатил даже выше, чем изначально договаривались, рекомендую.
Хорошая работа!
Ответный отзыв
linguafranca
Таша 
40 летВеликобритания
12 лет в сервисе
Была
7 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевод текста с английского на русский
Было очень приятно работать с Виталием. Задание сформулировано досконально чётко, что исключило необходимость в каких-либо доработках. Быстрая связь и оплата в полном объёме точно в оговоренные сроки. Мои самые лучшие рекомендации!
Приятно работать с человеком, который знает свое дело. Таша именно такая. Все выполнено даже быстрее чем ожидал. Работа на 10 +. Лучший переводчик из всех которые мне попадались. E. Kinsberg - 10+
Ответный отзыв