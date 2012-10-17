Дизайн мобильного сайта для отеля! Пример: http://on.fb.me/1y0Quj2 Нужна еще верстка сайта! ТЗ в ЛС.
- $300Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нам нужен дизайнер для работы: Нужно будет создать "кучу" картинок с цытатами и картинками. Предположительно: 200 ( - 50 +). В основном цытаты нужно офрмлять. ВНИМАНИЕ!!! Нужен человек у которого есть Креативное мышление и чувство прекрасно. Те кто ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно нарисовать простой логотип Компании + Сделать несколько картинок. Работаете с нашим Дизайнером, Он вам даст примеры и скажет что нужно. Связь по Skype. Т.е. 1. - Логотип. 2. - Картинку для паблика. Примеры у меня есть. Лого - Это ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Здравствуйте! Есть 1 страница. На страницу вставить 12 кодов для форм подписки , изображения (нужно размер подкоректировать).HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужна 3D коробка для инфопродукта.3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте, фрилансер! Нужно сделать - дизайн для сайта "продажника", а потом сверстать его. С уважением, Евгений.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, Фрилансер! Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку. Исполнить за 48 часов. Подробности в ЛС.3D-графика18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Фрилансер. Я предлагаю проект: Перевод и исправления Суть проекта: Текст ( Украинский или Русский ) Есть 2 варианта. 1. Исправить ошибки в тексте. 2. Перевести текст на английский язык. Перевести 100% правильно По правилам написания Английского языка. + Перевести (желательно) к ...Переводы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Фрилансер! Я хочу предложить вам работу - перевести текст (С Английского языка на Русский язык). Одна страница: http://www.premiumpixels.com/licensing/ . Пожалуйста, оставляйте свои заявки. Детали в ЛС. С уважением, Виталий.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад