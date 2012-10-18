Перевод текста с английского на русский

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Завершен24 заявки419 просмотров

Здравствуйте, Фрилансер!

Я хочу предложить вам работу - перевести текст (С Английского языка на Русский язык).

Одна страница: http://www.premiumpixels.com/licensing/ .

Пожалуйста, оставляйте свои заявки.

Детали в ЛС.

С уважением, Виталий.

13 лет назад
chlab
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Приятно работать с человеком, который знает свое дело. Таша именно такая. Все выполнено даже быстрее чем ожидал. Работа на 10 +. Лучший переводчик из всех которые мне попадались. E. Kinsberg - 10+
Было очень приятно работать с Виталием. Задание сформулировано досконально чётко, что исключило необходимость в каких-либо доработках. Быстрая связь и оплата в полном объёме точно в оговоренные сроки. Мои самые лучшие рекомендации!

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linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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