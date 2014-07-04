Перевод с английского на немецкий страницы сайта

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Завершен4 заявки138 просмотров

Необходимо перевести страницу сайта с английского на немецкий, есть так же источники на русском языке.

1794 збп

13 лет назад
it-house
Дмитрий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад
$7
1 день
Работа была выполнена четко и в срок, сотрудничеством доволен.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад

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