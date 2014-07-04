Нужен качественный перевод рекламного текста. (10 коротких описаний товара на английском) Количество знаков 3365. При качественно выполненном задании возможны постоянные заказы. Текст во вложении. срок сдачи - СТРОГО до 17.00 ...
Перевод с английского на немецкий страницы сайта
Необходимо перевести страницу сайта с английского на немецкий, есть так же источники на русском языке.
1794 збп
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется перевод текста презентации с русского на английский. Объем текста не большой, работа срочная. Просьба обращаться только опытным переводчикам.Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется перевод сайта, занимающегося поставкой светодиодного оборудования на английский язык. Объем - порядка 30 статей, каждая по 1,5к символов. Сроки - обязательно до 18 октября. Оплата - безопасная сделка, либо 50%предоплата/50%оплата ...Завершен13 лет назад
Необходимо регулярно переводить статьи (5-10 шт. в неделю) по сетевым технологиям с английского на русский. Я понимаю английский, так что смогу спорные моменты по технологиям помогать корректно решить. Примеры статей: http://h30507.www3.hp.com/t5/HP-Networking/Software-Defined-Networks-leadership-defined/ba-p/122819 ...Переводы34 заявкиЗакрыт13 лет назад
Перевод текстов на афганский язык (дари). Сайт с текстами: koenig-invest.com/ru/ Переводим на афганский (Дари): О нас, Аналитика, Недвижимость, Бизнес, ИммиграцияЗавершен13 лет назад
- $50
Создание душещипательных историй на английском языкеЗавершен13 лет назад
Нужно перевести с немецкого на русский. Перевод технический про морозостойкую клинкерную плитку. Ждем предложений! Срочно!Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Перевод с Русского на Английский должностной инструкции работника магазина 750 слов, 5000 знаков (без пробелов)Завершен13 лет назад
Перевод текста с английского на русский. Должносная инструкция 750 слов, 5000 знаков без пробеловПереводы17 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется правильный тех. перевод вот этих инженерных слов: (только пожалуйста без google translate) я немецкий знаю, на разговорном очень хорошо говорю, но нужен абсолютно точный и грамотный перевод. Масштаб ...Завершен13 лет назад