Перевести на немецкий

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен5 заявок826 просмотров

Требуется правильный тех. перевод вот этих инженерных слов:

(только пожалуйста без google translate) я немецкий знаю, на разговорном очень хорошо говорю, но нужен абсолютно точный и грамотный перевод.

Масштаб

Неуказанные предельные отклонения

Формат

Деталь фланец проверить после установки привода щетки

Материал

Сталь

Сварочный шов

Уголок короба

Дно ящика

Обечайка ящика

Подошва

Ножка

Угловой сварочный шов

Уголок короба

Развертка

Фланец

Обечайка маленького фильтра

Планка

Планка верхняя

Входная выходная трубка

Втулка изолирущая

Кронштейн планки

Шток

Держатель щетки

Кришка держателя

Механизм очистки

Кришка держателя

Втулка нижняя (жгут)

Натяжитель

Основание

Шестерня

Стяжка

Прокладка изолирующая

Эбонит

Кришка

Фильтр маленький

Сварной шов

Короб

Ось

Механизм очистки

Направляющяя

Болт

Гайка

Трубка

Кольцо изолирующее

Ящик

13 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$3
1 день
Всё отлично. Работу оплатили.
Хорошие впечатления от сотрудничества

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен шустрый переводчик eng>>rus

    Регулярно требуется перевод текстов от 20 до 200 тысяч знаков с анлийского на русский язык. Тексты простые, нет никакой технической направленности или специфики, написаны простым языком. Чего хочется: человека, ...

    Переводы3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод веб-интерфейса

    Требуется перевод веб-приложения. Ощее количество символов - 118966. Буден редоставлен интерфейс для перевода в виде формы, знание программирования не требуется, но важен опыт локализации других приложений, понимание современных терминов и грамотное их применение.

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Немецко-руссий перевод корреспонденции

    $500

    Направление перевода: нем-рус Тематика: см. образец Требования: * изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики; * гугление употребимости в случае сомнений; * сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости; ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется переводчик с английского на русский

    Требуется переводчик с английского на русский, имеющий опыт переводов не менее 5 лет (в том числе, по автотематике! обязательно!). Ищу помощника для участия в проектах по автотематике (сервисно-техническая информация и др.). ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик на сайт (рус-англ)

    Добрый день. Требуется переводчик текстов сайта с русского на английский. Тексты разные - "Правила пользования сайтом", блоги и т.д. Занятость продолжительная, постоянно будут появляться новые тексты, требующие перевода. Просьба ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод художественного текста

    $50

    Добрый день!Требуется перевод художественного текста, объем 10 страниц. Просьба, оставлять заявки тех, у кого есть опыт подобной работы.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод ru>>eng

    Нужно перевести устав проекта и алгоритм взаимобдействия пользователь-ПО. Бизнес-тематика, не техническая. Стоим за 1000 зн прошу оставлять тут.

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с финского на русский

    Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с финского на русский На данный момент есть небольшой проект Весь перевод будет полностью проверяться экспертами — переводчиками заказчика по качеству перевода ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад