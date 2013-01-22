Регулярно требуется перевод текстов от 20 до 200 тысяч знаков с анлийского на русский язык. Тексты простые, нет никакой технической направленности или специфики, написаны простым языком. Чего хочется: человека, ...
Перевести на немецкий
Требуется правильный тех. перевод вот этих инженерных слов:
(только пожалуйста без google translate) я немецкий знаю, на разговорном очень хорошо говорю, но нужен абсолютно точный и грамотный перевод.
Масштаб
Неуказанные предельные отклонения
Формат
Деталь фланец проверить после установки привода щетки
Материал
Сталь
Сварочный шов
Уголок короба
Дно ящика
Обечайка ящика
Подошва
Ножка
Угловой сварочный шов
Уголок короба
Развертка
Фланец
Обечайка маленького фильтра
Планка
Планка верхняя
Входная выходная трубка
Втулка изолирущая
Кронштейн планки
Шток
Держатель щетки
Кришка держателя
Механизм очистки
Кришка держателя
Втулка нижняя (жгут)
Натяжитель
Основание
Шестерня
Стяжка
Прокладка изолирующая
Эбонит
Кришка
Фильтр маленький
Сварной шов
Короб
Ось
Механизм очистки
Направляющяя
Болт
Гайка
Трубка
Кольцо изолирующее
Ящик
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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