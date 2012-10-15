Нужен шустрый переводчик eng>>rus

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Завершен31 заявка482 просмотра

Регулярно требуется перевод текстов от 20 до 200 тысяч знаков с анлийского на русский язык.

Тексты простые, нет никакой технической направленности или специфики, написаны простым языком.

Чего хочется: человека, который переводит быстро и в меру чисто, чтоб не нанимать впоследствии редактора для вычитки и стилистической правки текстов после перевода.

Цену целесообразно предлагать за тысячу знаков без пробелов.

для начала будет текст на 32к знаков

13 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

-viktoria-
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$1
2 дня
C поставленными задачами Виктория справлялась.
Было приятно сотрудничать с заказчиком,оплата своевременная.
linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$2
1 день
Профессиональна в работе, приятна в процессе обсуждения рабочих моментов, качество перевода на высоком уровне, что неудивительно, учитывая образование и опыт Таши. Рад сотрудничеству!
Очень хороший заказчик: детально проработанное ТЗ, конструктивный диалог и мгновенная оплата. Надеюсь, сотрудничество будет продолжительным :)
Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
5 дней
Перевод текста очень качественный. Текст у Галины в результате читается естественно - трудно углядеть уши английского источника. А в сочетании с расценками - просто отличное соотношение цена/качество. Продолжаем сотрудничество.
Спасибо за работу! Отличный заказчик, постоянно на связи, оплата сразу же после проверки. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

-viktoria-
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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