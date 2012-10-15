Нужен шустрый переводчик eng>>rus

Регулярно требуется перевод текстов от 20 до 200 тысяч знаков с анлийского на русский язык.

Тексты простые, нет никакой технической направленности или специфики, написаны простым языком.

Чего хочется: человека, который переводит быстро и в меру чисто, чтоб не нанимать впоследствии редактора для вычитки и стилистической правки текстов после перевода.

Цену целесообразно предлагать за тысячу знаков без пробелов.

для начала будет текст на 32к знаков