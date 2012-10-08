Перевод ru>>eng

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Закрыт22 заявки275 просмотров

Нужно перевести устав проекта и алгоритм взаимобдействия пользователь-ПО. Бизнес-тематика, не техническая. Стоим за 1000 зн прошу оставлять тут.

13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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