Необходимо перевести описания 100 книг с английского языка на русский. Переводы должны получаться красивыми и лаконичными, одним словом художественными. Присылайте перевод примеров на почту [email protected] и желаемую оплату за перевод 1000 знаков. ...
Требуются удаленные переводчики датского языка
Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на датский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.
Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: «ПЕРЕВОДЧИК ДАТСКОГО ЯЗЫКА». Указывайте опыт работы, желаемую ставку (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), и т.п.). Способ оплаты: система yandex и webmoney. Другие варианты оплаты не рассматриваются!
Заранее спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии!
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