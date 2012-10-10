Перевод с русского на корейский

Всем привет!

Ищу хорошего переводчика с русского на корейский язык для перевода описания программы.

Подробности выбранному исполнителю.

От вас жду цены и сроки.

P.S.: машинные переводы не подходят. При малейшем сомнении в качестве, не поленюсь заказать обратный перевод, поэтому халтура тоже не прокатит.