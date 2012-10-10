Перевод с русского на корейский

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Завершен1 заявка342 просмотра

Всем привет!

Ищу хорошего переводчика с русского на корейский язык для перевода описания программы.

Подробности выбранному исполнителю.

От вас жду цены и сроки.

P.S.: машинные переводы не подходят. При малейшем сомнении в качестве, не поленюсь заказать обратный перевод, поэтому халтура тоже не прокатит.

13 лет назад
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
13 лет назад
$26
2 дня
Спасибо за перевод!) Перевод выполнен в сроки и качественно. Рекомендую!
Работа оплачена в срок. Приятно было сотрудничать. Обращайтесь снова!!!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
13 лет назад

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