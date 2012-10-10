Немецкий-русский перевод

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Завершен8 заявок232 просмотра

Перевод небольшой, не более 1000 слов.

Пишите ставки за слово.

Спасибо.

13 лет назад
Goodwrk
Асет 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_golf
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$2
2 дня
Перевод сделан точно в срок, рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством с Асетом, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alex_golf
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад

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