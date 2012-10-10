Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ...
Немецкий-русский перевод
Перевод небольшой, не более 1000 слов.
Пишите ставки за слово.
Спасибо.
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