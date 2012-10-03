Перевод текстов (англ.) туристической тематики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт50 заявок659 просмотров

Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ссылок). Присылать перевод желательно в html. Но если никак не умеете, то обсудим. При условии что всё остальное будет устраивать меня. Переводы будут проверяться.

Пишите цену за 1000 знаков и сколько тысяч знаков можете переводить в день или в неделю, или в месяц.

Дополнение: далее рассматриваются заявки с ценой существенно ниже 2 долл.

HTML
13 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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