Перевод текстов (англ.) туристической тематики

Требуется постоянно переводить тексты объемом в среднем 15000-20000 знаков. При адекватном качестве, скорости и стоимости отдам всю работу одному человеку. Интересует минимальная стоимость т.к. общий объём работ миллионы знаков. При переводе сохранять форматирование текста (без ссылок). Присылать перевод желательно в html. Но если никак не умеете, то обсудим. При условии что всё остальное будет устраивать меня. Переводы будут проверяться.

Пишите цену за 1000 знаков и сколько тысяч знаков можете переводить в день или в неделю, или в месяц.

Дополнение: далее рассматриваются заявки с ценой существенно ниже 2 долл.