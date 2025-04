Перевод англ.-рус.

Направление перевода: анг-рус

Тематика: см. вложение, "описание и показатели компании пищевой отрасли"

Требования:

* изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики;

* гугление употребимости в случае сомнений;

* сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости;

* сохранение постраничной разбивки, если таковая наблюдается в исходном документе;

* если перед переводом выполняется оптическое распознавание - выполнение распознавания в пригодном и удобном для последующих редактирования и вёрстки виде (в частности, ручная разметка блоков распознаваемого документа).

* взаимодействие с другими переводчиками, сдача в черновике 30% и 60% перевода, стремление к использованию общей лексики.

Объём работы: 69,6 стр., можно взять примерно половину или треть.

Выдача задания: задание готово к выдаче

Срок сдачи: пятница 5 октября 8:00 МСК

Оплата: 240 рублей за 1800 знаков, включая пробелы (вы можете предложить как больше так и меньше).

Санкция за несвоевременную сдачу работы: менее часа 5%; менее 3 часов 20%, более 3 часов - в зависимости от последствий.

В вашей заявке должны быть прямые ссылки на конкретные работы в вашем портфолио, которые несут информацию о ваших переводческих навыках и осведомлённости в тематике (этой или схожей) и/или выполненный тестовый фрагмент.

Фрагмент задания (тестовый перевод)

For innovative pharma companies, it is becoming more and more difficult to discover new molecules which have sufficient additional patient benefits and an admittable risk profile and which can get approved by the Food and Drug Administration (FDA) and other authorities. The cost of developing such molecules is rising up, while at the same time health service providers are under enormous pressure to reduce cost.

Drugs are becoming an increasingly important element of total healthcare costs, typically accounting for around 10% of total healthcare expenditure. As a consequence, both insurance companies and governments are looking to save costs, putting pressure on the total healthcare value chain, including cus-tom manufacturing companies.

Pharmaceutical companies are consolidating, reviewing their business models and product ranges, and competing to devel-op increasingly narrow, ‘niche’ spectrum and specialized drugs, which are often those, difficult-to-administer, and bio-pharmaceuticals used only in hospitals. The intensity of cost pres-sure and the need to review business models across the pharmaceutical industry is likely to result in above-GDP growth in the pharmaceutical outsourcing market, especially for drugs nearing the end of their (patented) life cycle. The imperative for pharmaceutical companies to optimize their asset base is expected to lead to a greater focus on finding highly qualified partners to take on manufacturing chal-lenges.