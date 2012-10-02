Переводчик переписки программистов и техзаданий

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Закрыт13 заявок215 просмотров

Для перевода текстов - специфика - веб-программирование, верстка и разработка по требуется переводчик. присылайте стоимость за тысячу знаков.

это постоянное сотрудничество, работа выполняется удаленно.

13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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