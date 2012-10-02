Здравствуйте, нужен качественный перевод с английского языка на итальянский. Работы не очень много. Свою цену пишите в комментариях. Спасибо
Рус.-англ., перевод ленты новостей, "экология",
Тексты на тему "экология". Объём 2-5 ст. стр. в неделю. Срочность 1-2 дня после размещения очередного задания.
Требования:
* изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики;
* гугление употребимости в случае сомнений;
* сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости;
* сохранение постраничной разбивки, если таковая наблюдается в исходном документе;
* если перед переводом выполняется оптическое распознавание - выполнение распознавания в пригодном и удобном для последующих редактирования и вёрстки виде (в частности, ручная разметка блоков распознаваемого документа).
Дефолт 180 руб / 1800 знсп.
Для рассмотрения кандидатуры просьба приложить образцы переводов по этой или схожим тематикам или прямые ссылки на каждую из предлагаемых к рассмотрению работ в портфолио.
При желании выполнить тестовый перевод можно взять следующий отрывок:
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Субботник прошел в лесах и парках подмосковного Щелково в минувшие выходные, уборку там провели уже в третий раз в рамках акции "День леса", сообщили в пресс-службе администрации города.
После проведенного в Подмосковье 1 июля "Дня леса", когда около 50 тысяч волонтеров вышли на уборку в леса региона, губернатор Московской области Сергей Шойгу дал поручение главам городов и районов организовывать субботники регулярно. Как сообщили ранее в областном министерстве экологии и природопользования, во всех лесничествах региона на 8 сентября была запланирована акция по уборке мусора в лесах Подмосковья.
"В минувшие выходные городское поселение Щелково очередным субботником поддержало губернаторскую инициативу в рамках "Дня леса". От бытового мусора были очищены три площадки: лесопарк "Сказка", парк на улице Новая Фабрика и часть березовой рощи у ж/д платформы "Чкаловская", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в общей сложности было собрано и вывезено 20 кубометров мусора. В субботнике участвовало более 80 человек, в том числе сотрудники администрации, депутаты городского совета, общественные организации и студенты.
Ранее в Щелково прошли мероприятия по очистке лесных массивов вдоль платформы Чкаловская и трассы Москва - Черноголовка.
Экологические акции проходят и в других городах Подмосковья. Так, добровольцы из Мытищ в мае провели акцию по раздельному сбору мусора. В Дмитровском районе в августе работники предприятий, члены садоводческих товариществ, инициативных групп и профсоюзов провели уборку в парках и скверах. Кроме того, субботники прошли ранее в лесах Коломенского, Орехово-Зуевского района и города Балашиха.
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