Рус.-англ., перевод ленты новостей, "экология",

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок212 просмотров

Тексты на тему "экология". Объём 2-5 ст. стр. в неделю. Срочность 1-2 дня после размещения очередного задания.

Требования:

* изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики;

* гугление употребимости в случае сомнений;

* сохранение базовой вёрстки в пределах практической необходимости;

* сохранение постраничной разбивки, если таковая наблюдается в исходном документе;

* если перед переводом выполняется оптическое распознавание - выполнение распознавания в пригодном и удобном для последующих редактирования и вёрстки виде (в частности, ручная разметка блоков распознаваемого документа).

Дефолт 180 руб / 1800 знсп.

Для рассмотрения кандидатуры просьба приложить образцы переводов по этой или схожим тематикам или прямые ссылки на каждую из предлагаемых к рассмотрению работ в портфолио.

При желании выполнить тестовый перевод можно взять следующий отрывок:

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Субботник прошел в лесах и парках подмосковного Щелково в минувшие выходные, уборку там провели уже в третий раз в рамках акции "День леса", сообщили в пресс-службе администрации города.

После проведенного в Подмосковье 1 июля "Дня леса", когда около 50 тысяч волонтеров вышли на уборку в леса региона, губернатор Московской области Сергей Шойгу дал поручение главам городов и районов организовывать субботники регулярно. Как сообщили ранее в областном министерстве экологии и природопользования, во всех лесничествах региона на 8 сентября была запланирована акция по уборке мусора в лесах Подмосковья.

"В минувшие выходные городское поселение Щелково очередным субботником поддержало губернаторскую инициативу в рамках "Дня леса". От бытового мусора были очищены три площадки: лесопарк "Сказка", парк на улице Новая Фабрика и часть березовой рощи у ж/д платформы "Чкаловская", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в общей сложности было собрано и вывезено 20 кубометров мусора. В субботнике участвовало более 80 человек, в том числе сотрудники администрации, депутаты городского совета, общественные организации и студенты.

Ранее в Щелково прошли мероприятия по очистке лесных массивов вдоль платформы Чкаловская и трассы Москва - Черноголовка.

Экологические акции проходят и в других городах Подмосковья. Так, добровольцы из Мытищ в мае провели акцию по раздельному сбору мусора. В Дмитровском районе в августе работники предприятий, члены садоводческих товариществ, инициативных групп и профсоюзов провели уборку в парках и скверах. Кроме того, субботники прошли ранее в лесах Коломенского, Орехово-Зуевского района и города Балашиха.

13 лет назад
jalanajak
Шамиль 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переводчики с/на английский язык

    Для долгосрочного сотрудничества на внештатной основе требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов в областях: 1. Экономика, финансы, банкинг, страхование, юриспруденция 2. Техника, строительство, машиностроение ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод статей с русского на украинский

    Необходим перевод статей с русскоязычной версии сайта в украиноязычную, тематика развлекательная. На выходе должна быть хорошо читаемая статья, предложения озвучивать только с конкретными ценами, без цен не рассматриваются. Работа долговременная, публикуются новые ...

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод статей по мебели, дизайну eng - rus

    Требуется переводить статьи по домашнему дизайну, итальянской мебели, с английского на русский, есть несколько ресурсов откуда можно брать материал, так же возможен вариант если вы сами предложите интересные материалы, требуется регулярное добавление, ...

    Написание статей
    Переводы31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Требуется выполнить перевод на английский язык 13 заметок блога. Адрес, где размещен русский текст - в приложении. Язык полутехнический, полуразговорный. В переводе не должно быть грамматических ошибок. Хотелось бы, чтобы вы хотя бы в общих ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой перевод на английский

    Здравствуйте, надо перевести пару страниц с русского на английский и немецкий. Можно раздельно. Текст по ИТ тематике, читать будут носители. Желательно до завтра закончить.

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад