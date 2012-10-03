Небольшой перевод на английский

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Завершен9 заявок249 просмотров

Здравствуйте,

надо перевести пару страниц с русского на английский и немецкий. Можно раздельно.

Текст по ИТ тематике, читать будут носители. Желательно до завтра закончить.

13 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$18
2 дня
Обратился к Анне уже не в первый раз. Работой, как м прежде, доволен.
Приятный заказчик, всегда на связи. Оплата своевременная и согласно договоренности. Вячеслав, спасибо. Обращайтесь!
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад
$40
1 день
Выполенено в срок, и качественно.
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад

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