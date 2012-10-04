Перевод небольшой статьи En->Rus

Необходимо перевести текст статьи (в приложении). Перевести нужно именно сам текст, ни подписи к рисункам, ни прочее другое. (то, что нужно перевести выделено сбоку красным цветом). Материала для перевода не так много, поэтому плачу за это 250 руб. Срок - сутки с момента выбора исполнителем.

Просьба внимательно читать задание.

Оплата на ЯД или вебмани - по выбору- после проверки перевода.

Фрилансеров, зарегистрированных на сайте 2 дня 3 часа, просьба не беспокоить!!