Перевод небольшой статьи En->Rus

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок260 просмотров

Необходимо перевести текст статьи (в приложении). Перевести нужно именно сам текст, ни подписи к рисункам, ни прочее другое. (то, что нужно перевести выделено сбоку красным цветом). Материала для перевода не так много, поэтому плачу за это 250 руб. Срок - сутки с момента выбора исполнителем.

Просьба внимательно читать задание.

Оплата на ЯД или вебмани - по выбору- после проверки перевода.

Фрилансеров, зарегистрированных на сайте 2 дня 3 часа, просьба не беспокоить!!

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Feuerchen
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Татьяна - просто молодец. Она за короткое время справилась с заданием, выполнив его к тому же очень качественно. Спасибо!!
Эмма замечательный заказчик. Интересные проекты, быстрая оплата и приятное общение. Буду рада продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

Feuerchen
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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