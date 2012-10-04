Нужно сделать перевод 16 текстов на 3 языка - японский, испанский, немецкий. Средний размер каждого текста - 2000 символов Исходники текстов на русском. Во вложении пример одного из текстов, которые ...
Перевод небольшой статьи En->Rus
Необходимо перевести текст статьи (в приложении). Перевести нужно именно сам текст, ни подписи к рисункам, ни прочее другое. (то, что нужно перевести выделено сбоку красным цветом). Материала для перевода не так много, поэтому плачу за это 250 руб. Срок - сутки с момента выбора исполнителем.
Просьба внимательно читать задание.
Оплата на ЯД или вебмани - по выбору- после проверки перевода.
Фрилансеров, зарегистрированных на сайте 2 дня 3 часа, просьба не беспокоить!!
Выбранный исполнитель
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