Перевести аудио в текст (US English)

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Закрыт6 заявок185 просмотров

Нужно сделать транскрибацию англоязычной записи, перевести ее в текст. Работы много.

Оплата – 1$ за минуту, есть замедленный вариант.

Нужен специалист с отличным восприятием разговорного английского, очень желательно – носитель языка. Работу нужно начать сегодня.

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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