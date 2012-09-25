Перевод наполнения сайта на французский

Необходимо перевести наполнения сайта с русского на французский. Перевод ключей и текста. Как это выглядит можно посмотреть в тестовом задании. Для теста необходимо перевести ключи с 152 по 166. Перевод можно выполнять в ворде или экселе в формате - номер ключа - французский перевод.