Корректировка переведенной научной статьи (eng)

Есть научная статья на английском (и оригинал на русском), примерно 400 слов. Тематика: экология, микробиология. Нужно проверить перевод на наличие ошибок и исправить, если они есть.

Предыдущий исполнитель потерял интерес к доработке статьи сразу после получения оплаты, хотя по переводу были замечания. На вопросы по переводу не отвечал. Возникло ощущение, что просто прогнал текст через автопереводчик и немного подкорректировал. В итоге пришлось дорабатывать ее самостоятельно. Нужно проверить то, что получилось в итоге.