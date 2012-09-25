Корректировка переведенной научной статьи (eng)

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Завершен13 заявок224 просмотра

Есть научная статья на английском (и оригинал на русском), примерно 400 слов. Тематика: экология, микробиология. Нужно проверить перевод на наличие ошибок и исправить, если они есть.

Предыдущий исполнитель потерял интерес к доработке статьи сразу после получения оплаты, хотя по переводу были замечания. На вопросы по переводу не отвечал. Возникло ощущение, что просто прогнал текст через автопереводчик и немного подкорректировал. В итоге пришлось дорабатывать ее самостоятельно. Нужно проверить то, что получилось в итоге.

13 лет назад
xess
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Clandrian
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Clandrian
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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