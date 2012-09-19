Команда переводчиков «Translators Family» (http://translatorsfamily.com) приглашает к сотрудничеству переводчиков и редакторов любых языков. Самые востребованные: английский, немецкий – русский, украинский. В перспективе планируем увеличивать объем заказов с другими языками. Работа удаленная, благодаря чему Вы сами ...
Перевести сайт веб-студии на англ. и другие языки
Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Есть сайт студии, которую нужно перевести на другие языки для расширения клиентской базы.
Но, нужно, чтобы человек не просто учил этот язык, или перевел переводчиков, а жил какое то время в стране, на язык которой будет перевод. То есть, нужен разговорный, художественный перевод.
Особенно интересны языки: английский, немецкий, итальянский, французский
Рассмотрю любые другие предложения
От вас - стоимость за 1000 символов, язык, и вкратце о вас - опыт, портфолио
Спасибо!
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