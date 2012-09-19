Перевести сайт веб-студии на англ. и другие языки

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Закрыт13 заявок201 просмотр

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Есть сайт студии, которую нужно перевести на другие языки для расширения клиентской базы.

Но, нужно, чтобы человек не просто учил этот язык, или перевел переводчиков, а жил какое то время в стране, на язык которой будет перевод. То есть, нужен разговорный, художественный перевод.

Особенно интересны языки: английский, немецкий, итальянский, французский

Рассмотрю любые другие предложения

От вас - стоимость за 1000 символов, язык, и вкратце о вас - опыт, портфолио

Спасибо!

13 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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