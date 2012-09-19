Перевести сайт веб-студии на англ. и другие языки

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Есть сайт студии, которую нужно перевести на другие языки для расширения клиентской базы.

Но, нужно, чтобы человек не просто учил этот язык, или перевел переводчиков, а жил какое то время в стране, на язык которой будет перевод. То есть, нужен разговорный, художественный перевод.

Особенно интересны языки: английский, немецкий, итальянский, французский

Рассмотрю любые другие предложения

От вас - стоимость за 1000 символов, язык, и вкратце о вас - опыт, портфолио

Спасибо!