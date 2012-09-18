Помочь убрать сайт из списков систем в Virustotal

Сайт в 2х системах стоит как вредоносный, вирусов на сайте нет. На сообщения службы не отвечают. Возможно им нужно позвонить и на английском языке объяснить и попросить снять сайт с вредоносных. Домен был куплен новый. Это интернет магазин интимных товаров.