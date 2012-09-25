Перевод научной статьи rus -> eng

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Завершен13 заявок233 просмотра

Нужно перевести научную статью (тезисы) с русского на английский. Тематика: экология, микробиология. Количество русских символов около 3000 (без пробелов). Требования к переводу высокие, не должно быть никаких ошибок. Срок максимум 2-3 дня, но лучше быстрее.

13 лет назад
xess
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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_deleted_
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27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$21
1 день
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Заявки фрилансеров

_deleted_
Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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