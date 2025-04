Переводчики в команду (En>Ru)

В команду требуются переводчики с английского на русский. Работа бывает часто и в больших количествах.

Требования к исполнителям (обязательно):

- отличный стиль;

- умение переводить не дословно, а по смыслу;

- наличие положительных отзывов;

- наличие портфолио.

В заявке сразу заполняйте поля "цена" и "срок" (чтобы я могла выбрать вас исполнителем) и указывайте:

1) примеры 2 своих лучших работ (не ссылку на портфолио, а ссылки на работы);

2) стоимость 1000 знаков без пробелов;

3) можете ли приступить к работе сегодня.

Пишите ТОЛЬКО здесь (личные сообщения я не читаю).

UPD:

В качестве теста, переведите мне, пожалуйста, этот отрывок (прямо в проекте):

Then, after you’ve got the deal locked up with the radio stations, you go to companies and negotiate a bigger share of the profits than you have to pay out to the radio stations. So you make a fat profit markup on each transaction just by putting yourself in the middle: that toll booth positioning, as we talked about earlier. This is a most unusual skill to possess, to say the least. And because it’s so rare, guess what? When supplies are low, what happens? Demand is high. Actually, in this case, demand is nearly infinite, endless, insatiable, once you learn how it’s properly done.