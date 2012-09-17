Необходимо грамотно перевести несколько текстов с русского на украинский язык. Текст не художественный, но и не сложный технический. Просто тексты сайта. Общий объем около 4000 слов. Необходимо это сделать сегодня. В заявке, пожалуйста, ...
Переводчики в команду (En>Ru)
В команду требуются переводчики с английского на русский. Работа бывает часто и в больших количествах.
Требования к исполнителям (обязательно):
- отличный стиль;
- умение переводить не дословно, а по смыслу;
- наличие положительных отзывов;
- наличие портфолио.
В заявке сразу заполняйте поля "цена" и "срок" (чтобы я могла выбрать вас исполнителем) и указывайте:
1) примеры 2 своих лучших работ (не ссылку на портфолио, а ссылки на работы);
2) стоимость 1000 знаков без пробелов;
3) можете ли приступить к работе сегодня.
Пишите ТОЛЬКО здесь (личные сообщения я не читаю).
UPD:
В качестве теста, переведите мне, пожалуйста, этот отрывок (прямо в проекте):
Then, after you’ve got the deal locked up with the radio stations, you go to companies and negotiate a bigger share of the profits than you have to pay out to the radio stations. So you make a fat profit markup on each transaction just by putting yourself in the middle: that toll booth positioning, as we talked about earlier. This is a most unusual skill to possess, to say the least. And because it’s so rare, guess what? When supplies are low, what happens? Demand is high. Actually, in this case, demand is nearly infinite, endless, insatiable, once you learn how it’s properly done.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен перевод с итальянского на русс. И с Русс на итальянский.Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Бюро переводов требуются переводчики с английского на русский в штат, можно удаленно. Обязательно знание юридической договорной тематики. Норма перевода 10 страниц в день. Зарплата 600 долларов в месяц. Если Вы хотите, чтобы мы рассмотрели Вашу ...Переводы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Д.День! нужен перевод текста, смотрите в приложении. т.к. это мед.анализ сердца, который будет высылатся для рассмотрения врачам, нужен нормальный профессиональный перевод. Если будете затруднятеся в переводе хоть в одном предложении прошу не БРАТЬСЯ! ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать перевод инструкций по монтажу. Картинки оставить как есть. Перевод только с английского. Необходимо сделать PDF, в пол листа формата А4. Оформлено должно быть просто, но понятно. Во вложении тексты для ...Завершен13 лет назад
- $15
вот эта статья http://www.parcelforce.com/help-information/compensation-refunds-and-claims/items-we-exclude-compensationЗавершен13 лет назад
- $50
требуются переводчики с/на армянский язык для перевода письменной документации (доверенности, приложения к дипломам, письма и др.небольшие документы различного характера. Просьба в своих предложениях указывать тариф за 1800 знаков с пробелами с и на язык.Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются переводчики белорусского и казахского языков для перевода сайта http://ros-test.ru . Пишите предложения по ценам. Спасибо!Закрыт13 лет назад
Необходим качественный письменный официально-деловой юридический перевод с Английского на следующие языки: Чешский Норвежский Датский Словацкий Словенский Латвийский Турецкий Объём - порядка 700 слов. ...Завершен13 лет назад
Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на английский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: "ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА". Указывайте опыт ...Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад