Перевод мед. анализа (связанного с сердцем)

Д.День!

нужен перевод текста, смотрите в приложении.

т.к. это мед.анализ сердца, который будет высылатся для рассмотрения врачам, нужен нормальный профессиональный перевод. Если будете затруднятеся в переводе хоть в одном предложении прошу не БРАТЬСЯ!

Нам необходимо перевести стр. №6, 8, 9 стр. (снизу маленькая табличка), 10 стр. (снизу маленькая табличка), и 11 стр.

хотелось получить перевод сегодня, если это возможно?!

СПС!

С Уважением,