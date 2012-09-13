Задача: Сделать перевод в файле качественный! Носитель языка должен воспринимать ваш перевод как будто его написал житель Италии. Файл открывать и переводить только Notepad++ !!! (Переводчик гугль promt и тд не ...
Требуются удаленные переводчики en-rus; rus-en
Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на английский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.
Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: "ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА". Указывайте опыт работы, желаемую ставку (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), образование, желаемый способ оплаты и т.п.).
Заранее спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии!
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