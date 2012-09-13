Требуются удаленные переводчики en-rus; rus-en

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Закрыт2 заявки268 просмотров

Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на английский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.

Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: "ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА". Указывайте опыт работы, желаемую ставку (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), образование, желаемый способ оплаты и т.п.).

Заранее спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии!

13 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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