Требуются удаленные переводчики en-rus; rus-en

Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на английский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.

Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: "ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА". Указывайте опыт работы, желаемую ставку (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), образование, желаемый способ оплаты и т.п.).

Заранее спасибо за проявленный интерес к нашей вакансии!