Перевод сайта на белорусский и казахский

Необходимо технически грамотно перевести все текстовые фразы компьютерного приложения с русского на английский. Всего около 400 строк, многие из которых короткие фразы вида "Вы уверены, что хотите...", "Не удалось сделать то-то...", "Да/нет"... Важно, ...