Перевод сайта на белорусский и казахский

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Закрыт9 заявок202 просмотра

Требуются переводчики белорусского и казахского языков для перевода сайта http://ros-test.ru .

Пишите предложения по ценам.

Спасибо!

13 лет назад
olgasychevaya
Ольга 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

Smeshka
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад

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