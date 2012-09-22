Перевод инструкций по монтажу.

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Завершен3 заявки182 просмотра

Необходимо сделать перевод инструкций по монтажу. Картинки оставить как есть. Перевод только с английского. Необходимо сделать PDF, в пол листа формата А4. Оформлено должно быть просто, но понятно.

Во вложении тексты для перевода. На инструкциях надо будет ещё вставить логотип компании. Дам отдельно. Также нет ещё одного текста - не вошёл.

От вас - цена и срок.

13 лет назад
semiver9001
Михаил 
62 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Feuerchen
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня
Татьяна, отлично переводит. Всё в срок и качественно. Хорошо разобралась в нашей тематике. Будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

Feuerchen
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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