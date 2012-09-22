Необходимо сделать перевод инструкций по монтажу. Картинки оставить как есть. Перевод только с английского. Необходимо сделать PDF, в пол листа формата А4. Оформлено должно быть просто, но понятно.

Во вложении тексты для перевода. На инструкциях надо будет ещё вставить логотип компании. Дам отдельно. Также нет ещё одного текста - не вошёл.

От вас - цена и срок.