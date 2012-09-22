Feuerchen

Татьяна Feuerchen

 
36 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
выполняю переводы с английского языка

опыт работы: инженер-проектировщик (2 кат) железобетонных конструкций - 2009 - настоящее время

Образование:

Приднепровская Академия Строительства и Архитектуры (2004 - 2009)

факультет: ПГС; магистр строительства

Университет им. Альфреда Нобеля (2009 - 2012)

факультет: перевод; переводчик английского языка, преподаватель

знание языков: русский, украинский, английский

услуги: перевод, написание курсовых

Отзывы заказчиков
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$23
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Синченко Татьяны
Сотрудничеством с Татьяной весьма довольна. Исполнительный и ответственный фрилансер.
Сотрудничеством с Эммой очень довольна. Спасибо!
Ответный отзыв
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Перевод небольшой статьи En->Rus
Татьяна - просто молодец. Она за короткое время справилась с заданием, выполнив его к тому же очень качественно. Спасибо!!
Эмма замечательный заказчик. Интересные проекты, быстрая оплата и приятное общение. Буду рада продолжить сотрудничество
Ответный отзыв
semiver9001
Михаил 
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Перевод инструкций по монтажу.
Татьяна, отлично переводит. Всё в срок и качественно. Хорошо разобралась в нашей тематике. Будем работать дальше.
Переводы
3 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга