выполняю переводы с английского языка
опыт работы: инженер-проектировщик (2 кат) железобетонных конструкций - 2009 - настоящее время
Образование:
Приднепровская Академия Строительства и Архитектуры (2004 - 2009)
факультет: ПГС; магистр строительства
Университет им. Альфреда Нобеля (2009 - 2012)
факультет: перевод; переводчик английского языка, преподаватель
знание языков: русский, украинский, английский
услуги: перевод, написание курсовых
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством с Татьяной весьма довольна. Исполнительный и ответственный фрилансер.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Эммой очень довольна. Спасибо!
$8
10 баллов
11 лет назад
Татьяна - просто молодец. Она за короткое время справилась с заданием, выполнив его к тому же очень качественно. Спасибо!!
Ответный отзыв
Эмма замечательный заказчик. Интересные проекты, быстрая оплата и приятное общение. Буду рада продолжить сотрудничество
$25
10 баллов
11 лет назад
Татьяна, отлично переводит. Всё в срок и качественно. Хорошо разобралась в нашей тематике. Будем работать дальше.
Переводы
3 отзыва
от $2
от 1 дня
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
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