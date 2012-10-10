Приватный проект для Синченко Татьяны

$23
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен2 заявки191 просмотр

перевод некоторых пунктов статьи En->Rus на 11000 знаков.

Срок - 10 октября 18:00 по мск

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Feuerchen
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$23
2 дня
Сотрудничеством с Татьяной весьма довольна. Исполнительный и ответственный фрилансер.
Сотрудничеством с Эммой очень довольна. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Feuerchen
Татьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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