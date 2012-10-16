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Перевод небольшого документа на немецкий язык
Требуется перевести небольшой документ с русского на немецкий язык. Быстро, качественно и грамотно.
Документ содержит в себе наполнение сайта. Тема документа - туристическая. Описание экскурсионных туров по Москве. ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.
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