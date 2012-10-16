Перевод небольшого документа на немецкий язык

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок285 просмотров

Требуется перевести небольшой документ с русского на немецкий язык. Быстро, качественно и грамотно.

Документ содержит в себе наполнение сайта. Тема документа - туристическая. Описание экскурсионных туров по Москве. ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.

13 лет назад
feeddy
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Arbeit
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель. Качественно и быстро выполнила работу. Никаких проблем не возникло. + дала несколько консультаций и даже провела мини-обучение. Общаемся до сих пор. Супер! Всем рекомендую.
Замечательный заказчик,четкое тз, мгновенная оплата, постоянно на связи.Очень довольна сотрудничеством. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Arbeit
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно провести телефонные переговоры на английском

    $10

    Нужен человек, который отлично владеет разговорным английским. Необходимо позвонить по скайпу зарубежному контрагенту и выяснить ряд деловых вопросов касательно поставок товара. Скорее всего, это будет один десятиминутный разговор. Затраты ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод с английского

    Требуется выполнить перевод с английского на русский статьи по философии. http://www.philosophie.uni-mainz.de/metzinger/publikationen/precis.pdf Указывайте сроки и стоимость работы.

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик переписки программистов и техзаданий

    Для перевода текстов - специфика - веб-программирование, верстка и разработка по требуется переводчик. присылайте стоимость за тысячу знаков. это постоянное сотрудничество, работа выполняется удаленно.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется штатный переводчик английского языка

    $250

    Бюро переводов (Украина, Киев) требуется штатный переводчик Английского языка Условия работы: полный рабочий день с 09:30 до 18:30, испытательный срок 3 месяца, оклад на испытательный срок 2 000, 00 грн., после прохождения испытательного срока ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с литовского на рус.

    Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на литовский (договор) На данный момент есть небольшой проект Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода (заказчик- крупный переводческий центр) ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с рус. на англ. (медиц, безопас.)

    Требуются переводчики с хорошим опытом перевода с русского на англ язык, тематики: медицина, безопасность... На данный момент есть объемный проект до пятницы Весь перевод будет полностью проверяться экспертами- переводчиками заказчика по качеству перевода ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рус.-англ., перевод ленты новостей, "экология",

    Тексты на тему "экология". Объём 2-5 ст. стр. в неделю. Срочность 1-2 дня после размещения очередного задания. Требования: * изложение текста грамотным и красивым языком, соблюдение стилистики; * гугление употребимости ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики с/на английский язык

    Для долгосрочного сотрудничества на внештатной основе требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов в областях: 1. Экономика, финансы, банкинг, страхование, юриспруденция 2. Техника, строительство, машиностроение ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад