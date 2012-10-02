Для долгосрочного сотрудничества на внештатной основе требуются высококвалифицированные переводчики со знанием английского языка и опытом переводов в областях: 1. Экономика, финансы, банкинг, страхование, юриспруденция 2. Техника, строительство, машиностроение ...
Перевод с английского на итальянский
Здравствуйте,
нужен качественный перевод с английского языка на итальянский.
Работы не очень много.
Свою цену пишите в комментариях.
Спасибо
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