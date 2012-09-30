Нужно сделать перевод 16 текстов на 3 языка - японский, испанский, немецкий. Средний размер каждого текста - 2000 символов Исходники текстов на русском. Во вложении пример одного из текстов, которые ...
Перевод статей по мебели, дизайну eng - rus
Требуется переводить статьи по домашнему дизайну, итальянской мебели, с английского на русский, есть несколько ресурсов откуда можно брать материал, так же возможен вариант если вы сами предложите интересные материалы, требуется регулярное добавление, приветствуются предложения не только по переводу но и по добавлению статей на сайт, с фотографиями так же как на источнике, но принимаются и предложения просто по переводу.
в идеале если у вас есть опыт по написанию seo статей, и вы сможете оптимизировать статьи под НЧ ключи которые наиболее будут соответствовать тематике статьи, ключи вы должны будете подобрать сами, так как статья переводится вами, ключи будут известны только Вам.
С ув.
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