Перевод статей по мебели, дизайну eng - rus

Требуется переводить статьи по домашнему дизайну, итальянской мебели, с английского на русский, есть несколько ресурсов откуда можно брать материал, так же возможен вариант если вы сами предложите интересные материалы, требуется регулярное добавление, приветствуются предложения не только по переводу но и по добавлению статей на сайт, с фотографиями так же как на источнике, но принимаются и предложения просто по переводу.

в идеале если у вас есть опыт по написанию seo статей, и вы сможете оптимизировать статьи под НЧ ключи которые наиболее будут соответствовать тематике статьи, ключи вы должны будете подобрать сами, так как статья переводится вами, ключи будут известны только Вам.

С ув.