Нужно сделать перевод 16 текстов на 3 языка - японский, испанский, немецкий. Средний размер каждого текста - 2000 символов Исходники текстов на русском. Во вложении пример одного из текстов, которые ...
Переводчик французского языка
Требуется переводчик французского языка.
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