Перевод с русского на английский

Требуется выполнить перевод на английский язык 13 заметок блога. Адрес, где размещен русский текст - в приложении. Язык полутехнический, полуразговорный. В переводе не должно быть грамматических ошибок. Хотелось бы, чтобы вы хотя бы в общих чертах понимали, о чем там идет речь (в частности, в одной из заметок для перевода затрагивается как-раз вопрос того, понимает ли переводчик то, что переводит).