Требуется финансовый переводчик. Обязанности: перевод статей финансово-экономического характера, англоязычных изданий. Оплата — 120 руб. за статью (от 3000 зн. без проб) . При большем объеме оплата пропорциональна затраченной работе. ...
Перевод с английского на русский – деловая этика
Есть большой текст объемом около 60 тыс. знаков с пробелами, тематика – курс по деловой этике для работников компании. Бюджет проекта – 178 USD, срок выполнения – 6 дней, оплата на Вебмани после завершения перевода. Для работы требуется владение Традосом 2007. При успешном выполнении этого проекта возможно долгосрочное сотрудничество по разным тематикам.
Для подтверждения квалификации требуется прислать резюме и выполненный тест (ниже по тексту объявления) по электронной почте [email protected]. Тест следует вставить в вордовский файл в таблицу – в левой колонке оригинал, в правой – перевод. В имени файлов с резюме и тестом должна быть ваша фамилия, в поле темы письма укажите EN-RU-TOUR (только эти символы, ничего более). Просьба точно соблюдать формат заявок, все заявки, присланные другим способом или не соответствующие вышеуказанным требованиям, рассматриваться не будут.
Ответ получат только кандидаты подходящей квалификации. Даже если вам не достанется этот проект, возможно рассмотрение вашей заявки для дальнейшего сотрудничества.
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TEST
If we remain unsure about what to do, we are to seek advice from one or more of the resources listed in the “Obtaining Advice and Confidential Reporting” section of these Guidelines.
If a situation arises that may involve a potential violation of these Guidelines, policies, procedures, or the law, we are asked to report it promptly. Speaking up helps prevent legal or ethical misconduct from occurring, helps prevent existing situations from worsening, and helps prevent misconduct in the future. We do not take action against an associate for speaking up in good faith.
Throughout these Guidelines, there are references to our Company policies that provide additional information on these topics. These and other important policies are available on our Company’s Ethics and Compliance intranet site.
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