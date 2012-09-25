Перевод рус. - англ., Заявление на выезд ребенка

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отрезок текста для перевода:

"...Мы согласны с тем, что сопровождающее лицо берет на себя ответственность за жизнь и здоровье нашего сына, будет принимать решения по защите и охране прав и здоровья нашего сына, с правом подачи всякого рода заявлений, необходимых для оформления всех документов для выезда и въезда, с правом приобретения билетов на все виды транспорта, с правом принятия всех необходимых решений по защите прав и законных интересов нашего сына, с правом принятия на себя ответственности за жизнь и здоровье нашего сына, в том числе по вопросам медицинского вмешательства в случае необходимости, получать необходимые справки и документы, нести полную ответственность за здоровье и жизнь нашего сына. ..."

Срок - 1 час

13 лет назад
BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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