Перевод рус. - англ., Заявление на выезд ребенка

отрезок текста для перевода:

"...Мы согласны с тем, что сопровождающее лицо берет на себя ответственность за жизнь и здоровье нашего сына, будет принимать решения по защите и охране прав и здоровья нашего сына, с правом подачи всякого рода заявлений, необходимых для оформления всех документов для выезда и въезда, с правом приобретения билетов на все виды транспорта, с правом принятия всех необходимых решений по защите прав и законных интересов нашего сына, с правом принятия на себя ответственности за жизнь и здоровье нашего сына, в том числе по вопросам медицинского вмешательства в случае необходимости, получать необходимые справки и документы, нести полную ответственность за здоровье и жизнь нашего сына. ..."

Срок - 1 час