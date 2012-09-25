Переводчик-копирайтер

Требуется писать описания к книгам на основе английского варианта для сайтов http://buy-books.ru/ и http://desartium.ru.

Пожалуйста, сделайте два описания на основе текстов в прилагаемых файлах для тестового задания. Разрешается пользоваться найденными вами дополнительными материалами. Сообщите стоимость работы за 1000 знаков. Тестовые задания отправлять на info[собака]buy-books.ru

Описание должно состоять из двух частей. Первая часть — это анонс, его длина не более 255 символов с пробелами. Вторая часть — основное описание, его длина от 1000 до 2000 символов. Описания делаются для людей, а не для SEO. Время на одно описание — два дня.

Рекомендации:

— не переводить названия издательств, журналов, марок автомобилей

— проверять русскоязычные написания английских имен людей с помощью яндекса. отдавать предпочтение Википедии.

— англоязычное написание имени фотографа использовать только один раз в начале текста.

— готовые тексты должны легко читаться

— отдать предпочтение информации о книге

— после информации о книге делать один абзац с краткой информацией о фотографе или авторе

— не употреблять слова и словосочетания: эта книга, в этой книге, лучший, превосходный, самый, самый известный, самый лучший и т.п.

— не употрелять в соседних предложениях одинаковые существительные, и даже через предложение нежелательно. (пример: Книга содержит…бла-бла-бла. Так же в этой книге вы… бла-бла-бла.).

— не должно быть двух похожих описаний.

— пишите так, чтобы покупатель почерпнул полезную информацию и захотел купить книгу

Смотрите примеры на сайте.