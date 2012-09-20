Перевод с немецкого на русский

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Закрыт16 заявок189 просмотров

нужен хороший русский язык.

при переводе не требуется стилистического соответствия и точности слово в слово.

достаточно написать своими словами. Главное оставить смысл и не потерять тему.

тема - новости медицины, отдых, экскурсии

указывайте стоимость

спасибо

13 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sparkly
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Sparkly
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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