2 текста на английском языке

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Закрыт4 заявки188 просмотров

Нужно написать 2 рекламных текста на английском языке. Тема - туризм.

Исходная информация дается, но текст должен быть в уникальном стиле (рерайт не покатит), написан легко и красиво.

Эти же статьи нужно будет перевести на русский.

Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проекте:

1) 2 примера своих работ на АНГЛИЙСКОМ языке (не портфолио а конкретные примеры), написанные легко, ярко и вкусно;

2) 2 примера своих переводов на РУССКИЙ язык;

3) стоимость 1000 знаков;

4) готовность сделать работу сегодня.

Спасибо.

13 лет назад
Dara_White
Анастасия 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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