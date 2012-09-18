2 текста на английском языке

Нужно написать 2 рекламных текста на английском языке. Тема - туризм.

Исходная информация дается, но текст должен быть в уникальном стиле (рерайт не покатит), написан легко и красиво.

Эти же статьи нужно будет перевести на русский.

Пожалуйста, пишите ТОЛЬКО в проекте:

1) 2 примера своих работ на АНГЛИЙСКОМ языке (не портфолио а конкретные примеры), написанные легко, ярко и вкусно;

2) 2 примера своих переводов на РУССКИЙ язык;

3) стоимость 1000 знаков;

4) готовность сделать работу сегодня.

Спасибо.