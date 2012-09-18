Перевод текста о CMS на английский

Есть статья, ориентировочно 10 тыс. символов. Нужно перевести на английский. Тематика - настройка CMS.

1) Вы сообщаете мне в личку свои данные (опыт переводов, образование, уровень владения языками и, самое главное - стоимость за 1 тыс. символов).

2) Если ваша кандидатура меня заинтересовала, я отправляю вам тестовый фрагмент для перевода, 2 абзаца текста.

3) Я проверяю качество перевода и даю вам весь текст, если вы выиграли конкурс.

При хорошем результате возможны постоянные заказы.