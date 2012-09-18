Нужен перевод с итальянского на русс. И с Русс на итальянский.
Перевод с русского на украинский язык
Необходимо грамотно перевести несколько текстов с русского на украинский язык. Текст не художественный, но и не сложный технический. Просто тексты сайта. Общий объем около 4000 слов.
Необходимо это сделать сегодня.
В заявке, пожалуйста, укажите общую стоимость.
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