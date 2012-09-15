Д.День! нужен перевод текста, смотрите в приложении. т.к. это мед.анализ сердца, который будет высылатся для рассмотрения врачам, нужен нормальный профессиональный перевод. Если будете затруднятеся в переводе хоть в одном предложении прошу не БРАТЬСЯ! ...
Переводчики в штат с англ. на рус., удаленно
Бюро переводов требуются переводчики с английского на русский в штат, можно удаленно. Обязательно знание юридической договорной тематики. Норма перевода 10 страниц в день. Зарплата 600 долларов в месяц. Если Вы хотите, чтобы мы рассмотрели Вашу кандидатуру, напишите на адрес [email protected] с присылкой резюме и перевода теста на русский язык.
Тест ниже:
The Contractor warrants and undertakes that it has carefully examined and is fully familiar with all the provisions of the Contract; that it has, by examination of the actual and various conditions affecting the Works, satisfied itself as to the nature and location of all Works, the general and local conditions to be encountered and all other matters which can in any way affect the Works, the costs or the schedule thereof and the obligations in regard to Related Works (and in particular the work of the Railway Integration and Systems Contractor). The Contractor warrants and undertakes that it understands the time available to perform the Works and to achieve the key contractual milestones in accordance with the Key Dates Schedule.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать перевод инструкций по монтажу. Картинки оставить как есть. Перевод только с английского. Необходимо сделать PDF, в пол листа формата А4. Оформлено должно быть просто, но понятно. Во вложении тексты для ...Завершен13 лет назад
- $15
вот эта статья http://www.parcelforce.com/help-information/compensation-refunds-and-claims/items-we-exclude-compensationЗавершен13 лет назад
- $50
требуются переводчики с/на армянский язык для перевода письменной документации (доверенности, приложения к дипломам, письма и др.небольшие документы различного характера. Просьба в своих предложениях указывать тариф за 1800 знаков с пробелами с и на язык.Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются переводчики белорусского и казахского языков для перевода сайта http://ros-test.ru . Пишите предложения по ценам. Спасибо!Закрыт13 лет назад
Необходим качественный письменный официально-деловой юридический перевод с Английского на следующие языки: Чешский Норвежский Датский Словацкий Словенский Латвийский Турецкий Объём - порядка 700 слов. ...Завершен13 лет назад
Компания Freelance Project Management ищет профессиональных письменных переводчиков с/на английский язык для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе. Ждем Ваши резюме на ящик [email protected] с пометкой в теме письма: "ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА". Указывайте опыт ...Переводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Сделать перевод в файле качественный! Носитель языка должен воспринимать ваш перевод как будто его написал житель Италии. Файл открывать и переводить только Notepad++ !!! (Переводчик гугль promt и тд не ...Завершен13 лет назад
Задача: Сделать перевод в файле качественный! Носитель языка должен воспринимать ваш перевод как будто его написал житель Швеции. Файл открывать и переводить только Notepad++ !!! (Переводчик гугль promt и тд не ...Переводы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть проект http://myragon.ru/, часть текстов переведено на английский язык - часть ещё нет необходимо перевести оставшиеся тексты до начала октября Тематика SEO Желательно найти группу переводчиков, чтобы быстро и качественно заполнить ...Переводы11 заявокЗакрыт13 лет назад