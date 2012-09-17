Переводчик немецкого

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт8 заявок606 просмотров

требуются переводчики немецкого для постоянного сотрудничества. В своих предложениях прошу указывать тариф за 1800 знаков с пробелами "с" и "на" язык, а также тематики, с которыми Вы работаете.

13 лет назад
Valll
44 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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