Перевести статью с английского на русский

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Завершен12 заявок224 просмотра

Статья находится здесь:

http://designshack.net/articles/css/framework-fight-zurb-foundation-vs-twitter-bootstrap/

BootstrapCSS
13 лет назад
creohan
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
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Андрей-очень вежливый, пунктуальный заказчик. Оплата поступила безотлагательно. Сотрудничайте, не раздумывая!

Заявки фрилансеров

stasi_albrecht
Анастасия 
34 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
52 отзыва
13 лет назад

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