Приватный проект для olga_pier

Очень довольна выполненной работой. Хороший английский. Все сделано очень качественно, с соблюдением сроков. Сервис использовала первый раз, Ольга всегда была на связи и помогала от регистрации до завершения проекта. Будем и в дальнейшем обращаться. Спасибо!