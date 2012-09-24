Добрый день! Нужны постоянные переводы с английского. Тематика: обслуживание велосипеда, велосипедные тормоза (гидравлические и механические). Тексты имеют описание технических нюансов, важно их перевести правильно. Тексты разные, от технически сложных ...
Приватный проект для olga_pier
Написать тексты на англ. языке.
Выбранный исполнитель
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